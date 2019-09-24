Son Dakika Haberleri: "Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor"
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"Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor"

30 dakika önce

Dünya Sepsis Günü'nde dolayısıyla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Dünya Sepsis Günü'nde dolayısıyla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.


Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit ve hastane personeli ile birlikte hastane girişi katında 'Dünya Sepsis Günü' dolayısıyla açılan stant da hasta ve vatandaşlara bilgiler verdi.


Global Sepsis Alliance (GSA) ve World Health Organization'ın (WHO) sepsis konusunda farkındalık için kabul ettiği Dünya Sepsis Günü'nde hastalığın yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilediği ve 8 milyona yakın kişinin de ölümüne neden olduğuna vurgu yapıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kargı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Enfeksiyonlara karşı anormal ve uygunsuz konak yanıtına neden olan, hayati tehdit edici organ disfonksiyonu olarak tanımlanan sepsisin kroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en sık ölüm sebeplerinden biri olduğuna işaret etti.


Hastalığın dünyada yılda 30 milyondan fazla insanı etkilediğini ve 8 milyona yakın da ölüme neden olduğunu kaydeden Demir, kurtulan hastalarda ise engellilik, sakatlık gibi çeşitli durumların ortaya çıkabildiğine dikkat çekti.


Sepsisin acil olarak tedavi edilmesi gereken, zamana karşı yarışılan bir durum olduğuna değinen Demir, sepsisin tedavisinin saatler ve hatta dakikalar içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini, enfeksiyon odağının hızla kontrol altına alınması ve yoğun bakımlarda uygun organ destek tedavilerinin verilmesinin hayat kurtarıcı olduğunun altını çizdi.


Her hastalık gibi sepsisin yönetiminde de en ideal durumun sepsis gelişiminin önlenmesi olduğunu belirten Demir, "Enfeksiyonların önlenmesi ve sepsis ile savaş ile her yıl 800 bin ölümün önlenebilmesi mümkündür. Bunun için genel hijyen kurallarına uyulması, el hijyeni sağlanması, çocukluk ve erişkin aşılama programlarına uyulması önceliklidir. Hastane kaynaklı enfeksiyonları azaltmak için seferber olunmalı ve sağlık çalışanlarının el hijyenine en yüksek uyumu sağlanmalıdır" diye konuştu.


Başhekim Demir, sepsisin gelişmiş ülkelerde kanser ve benzeri hastalıklardan daha fazla ölüme sebep olduğunu belirterek, soruna sadece enfeksiyonların değil, basit bir ameliyat ya da trafik kazasının dahi yol açabildiğini, sepsisin günümüzde sık karşılaşılan ve ciddi ölüm oranlarıyla sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, hastalığın erken tanı ve doğru tedaviyle ölümcül sonuçlarının önlenebileceği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. - ÇORUM

Devlet Hastanesi, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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