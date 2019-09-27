Son Dakika Haberleri: Sepsisi önlemek ellerinizde!
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Sepsisi önlemek ellerinizde!

1 saat önce

Sepsis ile ilgili yaptığı farkındalık çalışmalarında son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği yaptı.

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Sepsisin önemine, giderek yaygınlaştığına ve sepsisin erken tanısı ve hızlı tedavisinin önem taşıdığına dikkat çekmek amacıyla 13-16 Eylül tarihlerinde oynanan 9 Süper Lig maçında takımlar sahaya "Sepsis'i Önlemek Ellerinizde Yoğun Bakım Hayat Kurtarır" yazılı pankartla çıktı.

Düzenlenen farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Sepsise karşı, nitelikli bir mücadeleye girişebilmek için öncelikle düşük seviyelerde olan bilinirlik ve farkındalığına vurgu yapmamız gerek. Sepsis acil çözüm bekleyen önemli bir toplum sağlığı sorunu. Sepsisi ağır bir enfeksiyona maruz kalan vücudun aşırı tepki vermesi ve nihayetinde kendine, organlarına zarar vermeye başlaması olarak tanımlayabiliriz. Sepsiste erken tanı oldukça önemli, bazı vakalarda zamanla yarışılan durumlar oluyor. Öte yandan sepsis hastalarının yoğun bakımlarda tedavi görmesi de bir başka önemli husus. Dünyada her üç saniyede bir kişi hayatını sepsis nedeniyle kaybediyor. Oysa sepsis, en önlenebilir ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor; sadece el yıkamayla ve sağlıklı bir yaşamla bile sepsisin önüne geçebilmemiz mümkün. Bu noktada bireyler olarak bize çok iş düşüyor." dedi.

Hastalığın doğru tanımlanması ve istatistiklerinin tutulabilmesinin sepsis ile mücadelede önemli hususlar olduğunu ifade eden Cinel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ülkemizde halen ICD dediğimiz Uluslararası Hastalık Sınıflandırması kodlamasında sepsisin adı yok. Bu tarz vakalar hala septisemi diye geçiyor. Oysa septisemi ile sepsis aynı şey değil. Sepsis ile ilgili ulusal verilerin sağlıklı bir şekilde oluşması ve etkin bir eylem planının ortaya çıkabilmesi için bu durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Eylül ayı boyunca Sepsis konusunda farkındalık artırıcı çalışmaları hayata geçiren Türk Yoğun Bakım Derneği bu kapsamda "7 Bölge Sepsis Toplantıları"nın yanı sıra 13 uzman hekim derneği ile bir araya gelerek hızla artan sepsis oranlarına dikkati çekmek için basın çağrısında bulundu.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
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