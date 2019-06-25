Son Dakika Haberleri: Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL
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Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL

18 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde domates yetiştirilen bir sera alev alev yanarken, zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde domates yetiştirilen bir sera alev alev yanarken, zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde domates yetiştirilen bir serada yangın çıktı. Depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangın, bir anda her yeri sardı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren yangına çevre ilçelerden itfaiye ve ek su tankerleri desteği verildi. Bergama, Aliağa ve Menemen'den olmak üzere toplamda 6 itfaiye aracı ve İZSU'ya bağlı 8 su tankeri ile yangını kontrol altına aldı. 8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından ortaya çıkan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda zararın 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
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