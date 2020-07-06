Sera domatesi, üreticisini üzdü - Son Dakika

Sera domatesi, üreticisini üzdü

- Sera domatesi, üreticisini üzdü Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı yapan çiftçiler fiyatların beklediklerinin altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

- Sera domatesi, üreticisini üzdü

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TOKAT - Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı yapan çiftçiler fiyatların beklediklerinin altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye'deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiren Tokat'tan yılda yıllık ortalama 80 bin dekar alanda 250 bin ton domates üretimi yapılıyor. Yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı başladı. Kazova bölgesinde 1.50-2 lira arasında tarladan hale giden domates marketlerde 3 lira ile 4.5 lira arasında cinsine göre satışa sunuluyor. Ulaş köyünde örtü altı tarımı yapan Ahmet Yılmaz, Tokat domatesinin verim ve kalite olarak ön plana çıktığını söyledi. Serada beklentilerinin altında sezonu açtıklarını belirten Yılmaz, "Domates 'de 3-3.50 lira beklerken, 1.50-2 lira arasında gitmekte. Bu da maliyetlerimizi karşılamıyor" dedi.

Umduklarını bulamadılar

Çiftçi Metin Polat ise örtü altı tarımında umduklarını bulamadıkların ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını şuan alma imkanımız yok. Beklentilerimizin çok altındayız. Kalite ve verim için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnanın emeğimizin karşılığı değil. Fiyatlar sabit bir oranda durmuyor. Şuan için her gün zarardayız, köylü zor durumda. İlaç, gübre, işçilik parası nedeni ile masrafımızı karşılayamıyoruz" dedi.

Polat, belli bir fiyat politikasının olmaması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bizler çiftçiler olarak belirli bir fiyat olsun istiyoruz. Yani fazlasını da istemiyoruz, azını da istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alalım, önemli olan bu. Şuan ki rakamlar fidenin fiyatı değil, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.

Türkiye, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sera domatesi, üreticisini üzdü - Son Dakika Ekonomi
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