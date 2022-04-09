Sera Gölü, "Çamur Göl" oldu - Son Dakika
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Sera Gölü, "Çamur Göl" oldu

09.04.2022 10:29

- Sera Gölü, "Çamur Göl" oldu Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılan Sera Gölü, kar sularının eriyerek göle ulaşmasının ardından çamur deryasına döndü.

- Sera Gölü, "Çamur Göl" oldu

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılan Sera Gölü, kar sularının eriyerek göle ulaşmasının ardından çamur deryasına döndü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde 1950 yılında yaşanan heyelan sonucu Derecik Deresi'nin önünü yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadinin tabanını kapatmasıyla oluşan Sera Gölü berraklığına bir türlü kavuşamıyor. Trabzon'un Uzungöl'den sonra önemli turizm destinasyonlarından ve özellikle Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü'nde kirlilik sorunu bir türlü çözülemezken, tabanının balçıktan korunması için yapılan bentler de çare olmadı.

Turizm potansiyelinin arttırılması ve suyun temiz kalması için son yıllarda milyonluk yatırımların da yeterli olmadığı göl her yağışın ardından misafirlerine kötü bir görüntü çiziyor. Son olarak göl kar sularının eriyerek göle ulaşmasının ardından çamur deryasına döndü.

Sera Gölü, Çamur Göl oldu
Sera Gölü, Çamur Göl oldu
Sera Gölü, Çamur Göl oldu

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Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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