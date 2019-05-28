Son Dakika Haberleri: Sera Gölü'nde temizleme çalışması başlatıldı

Sera Gölü'nde temizleme çalışması başlatıldı

52 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'nün rusubi malzemelerden temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sera Gölü'nde temizleme çalışması başlatıldı, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'nün rusubi malzemelerden temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sera Gölü'nün rusubi malzemelerden temizlenmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün, bölge illere hayat veren projelerinin yanı sıra bölge turizmine de katkı sunmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:
"Bu kapsamda Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Sera Gölü'nde özellikle geçen yıl yaşanan taşkınlar sonucu biriken rusubi malzemenin temizlenmesi için DSİ 22. Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Sera Gölü'nde başlatılan temizlik çalışmalarında öncelikli olarak yol platformu yapılacak, ardından yurdun çeşitli illerinden gelecek özellikli iş makineleri ile malzemenin çıkartılması, kurutulması ve nakledilmesi sağlanacak."
Çalışmalara Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de kamyon desteği sağlayacağı bildirilen açıklamada, temizlik çalışması tamamlandığında Sera Gölü'nün eski güzelliğine yeniden kavuşmuş olacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı da doğru planlama ile koordineli şekilde hareket ederek, temizlik çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:47 Kaynak: AA
Devlet Su İşleri, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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