Sera Gölü'nde temizlik çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trabzon'da bulunan Sera Gölü'nde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla göl tabanından 180 bin metreküp malzeme çıkarıldı.



Karadeniz'in turizm merkezlerinden, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde başlatılan temizlik çalışmalarını tamamladıklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu temizlik çalışmalarını Ankara'dan özel olarak getirilen 2 Dragline iş makinesinin yanı sıra, 2 ekskavatör, 1 yükleyici ve 12 kamyondan oluşan toplam 17 araçlık iş makinesi filosuyla yaptık" dedi.



180 bin metreküp malzeme çıkarıldı



Temizlik çalışmasında, yaklaşık 37 bin 500 metrekarelik bir alanda tarama yapıldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme, göl tabanından çıkartılarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledildi" diye konuştu.



Bölge için son derece önemli olan Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmalarının başladığını belirten Bakan Pakdemirli, projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA