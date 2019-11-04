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Son Dakika Güncel Sera Gölü temizleniyor

Sera Gölü temizleniyor

7 saat önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sera Gölü'nde şu ana dek yaklaşık 60 bin metreküp rusubi (tortul) malzemenin temizlendiğini, kalan 120 bin metreküp malzemeyi ise yıl sonuna kadar temizlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

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DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sera Gölü'nde şu ana dek yaklaşık 60 bin metreküp rusubi (tortul) malzemenin temizlendiğini, kalan 120 bin metreküp malzemeyi ise yıl sonuna kadar temizlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Akçaabat Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Toplam 5 iş makinesi ve 12 kamyonla devam eden çalışmalarda, göl zemininde biriken rusubi malzemenin çıkartılıp Trabzon Büyükşehir Belediyesince gösterilen alanlara nakledildiğini kaydeden Aydın, gölü tekrar o ihtişamlı görüntüsüne kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Aydın, gölden yaklaşık 60 bin metreküp rusubi malzemenin temizlendiğini, kalan 120 bin metreküp malzemeyi ise yıl sonuna kadar temizlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde kalıcı çözüm oluşturmak adına yapılan 5 tersip bendinin yanı sıra taşkın anlarında çamurlu suyun içindeki askıdaki malzemeyi tutmak adına bir çökeltim havuzu da yapılacağını aktaran Aydın, projelendirme çalışmaları devam eden bu çökeltim havuzuyla Sera Gölü'ne gelen sedimentin büyük oranda engellenmiş olacağını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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