Sera hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika
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Sera hırsızı jandarmaya takıldı

17.05.2022 13:26
Sera hırsızı jandarmaya takıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ş.'nin Fettahlı Mahallesi'ndeki serasında meydana gelen hırsızlık olayının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayını H.D.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sera hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sera hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika
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