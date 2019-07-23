Sera örtüsünün elektrik tellerine takılmasıyla çıkan yangında 20 dönüm zarar gördü
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ANTALYA'da, sera örtüsünün elektrik tellerine takılması nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:38 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, sera örtüsünün elektrik tellerine takılması nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında, Aksu
ilçesi Antalya- Isparta
yolu yakınlarında çıktı. Bölgedeki seraya ait naylon örtünün elektrik tellerine takılıp tutuşmasıyla çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın büyüyerek meyve bahçelerini de sardı. Duman ve alevleri fark eden çevredekiler sulama hortumlarıyla yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi. Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çok sayıda kaplumbağanın da yanarak öldüğü yangında yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.
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