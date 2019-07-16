Son Dakika Haberleri: Sera Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
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Sera Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

2 saat önce

Erzincan'da sebze üreticilerine yönelik olarak sera projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sera Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]
Erzincan'da sebze üreticilerine yönelik olarak sera projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da sebze üretiminin merkezi konumunda olan Uluköy Köyünde sebze üreticilerine sera projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve beraberindeki teknik personeller katıldı, toplantıda köyde uygulanması planlanan sera projesi hakkında sebze üreticileri ile bilgi alış verişinde bulunuldu. - ERZİNCAN
Erzincan, Uluköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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