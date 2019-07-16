Sera Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
2 saat önce
Erzincan'da sebze üreticilerine yönelik olarak sera projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
'da sebze üreticilerine yönelik olarak sera projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Erzincan'da sebze üretiminin merkezi konumunda olan Uluköy
Köyünde sebze üreticilerine sera projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve beraberindeki teknik personeller katıldı, toplantıda köyde uygulanması planlanan sera projesi hakkında sebze üreticileri ile bilgi alış verişinde bulunuldu. - ERZİNCAN
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