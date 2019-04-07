Son Dakika Haberleri: Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar

Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar

16 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:40 Kaynak: DHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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