Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar
16 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:40 Kaynak: DHA
Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü