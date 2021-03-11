Sera Tokdemir: Kendini sevmezsen bir başkasını sevemezsin

PEK ÇOK OYUNCUYU BELLİ BAŞLI VE BİRBİRİNE BENZER KARAKTERLER OYNARKEN GÖRÜYORUZ. OYUNCU OLARAK, SİZİN BÖYLE KALIPLAŞMIŞ BİR KARAKTERİNİZ VAR MI?

Tiyatroda, sinemada, dizide, reklamlarda oynadığım karakterler birbirinden farklıydı. Oynadığım hikayelerin türlerinin de farklı olması benim kısmetim oldu. Dramda ya da komedi projelerinde oynamak yelpazemin genişlemesine vesile oldu. Bu da her tür projede düşünülmemi beraberinde getirdi.& ;

ASLA OYNAMAM DEDİĞİNİZ BİR ROL VAR MI ?

Bu tarz soruların cevapları oyuncuları ikiye böler genelde ama başkasının doğrusu benim yanlışım olabileceği gibi, benim doğrum da başkasının yanlışı olabilir ve cevabım şu ki sevişen bir kadını asla oynamam. Bu mesleki bir doğru olmayabilir fakat bu benim doğrum. Sevişme sahnesinde karakter sevişiyor olabilir ama sonuçta beden benim bedenim. Oyunculuk aynı zamanda kendini özgür bırakmak, o an'a bırakmak ve ben böyle bir sahnede kendimi o an'a bırakamayacağımdan emin olduğum için asla diyorum. Bu şayet oyunculukta bir eksiğim gibi duruyorsa, bu eksiğim beni sevişmekten daha fazla rahatsız etmez. Çakallarla Dans filmindeki sahnede sevişildiği düşünüldü hep. Bu vesileyle bu yanlış bilgiyi de düzeltmiş olayım, filmde kamera açılarıyla ve montajla sevişmiş gibi gösterildik ama sevişmedik.

Bana senaryo geldiğinde, yönetmenimiz ve yapımcımız Murat Şeker'le bu durumumu paylaşıp rolden affımı rica etmiştim. Benim projede olmamı çok istediğinden ve benim de aynı istekte olduğumu bildiğinden sağ olsun beni mutsuz edecek hiçbir şey çekmedi. ve aslında bu vesileyle kamera açılarıyla da bu tarz bir sahnenin öyleymiş gibi çekilebileceğini görmüş oldum. Bir çok filmde rastlamışsınızdır, yatağa giriyorlar ışık kapanıyor ve aynı yatakta uyandıklarında biz onların bir şeyler yaşadığını anlayabiliyoruz. Bunu seyirciye anlatmak için mutlaka bedenlerle anlatma zorunluluğu yok bence, bir çok örnekte olduğu gibi. Hikaye gereği olması gereken durumlar da olabiliyordur elbet ama bu sebeple, oynamayacağım rolü kabul etmem, kabul ettiğim rolü de oynarım.& ;



