Son Dakika Haberleri: Sera Üreticileri, Gözleri Termometrede 'Don Nöbeti' Tutuyor (2)

Sera Üreticileri, Gözleri Termometrede 'Don Nöbeti' Tutuyor (2)

1 saat önce

GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER DE DON NÖBETİ TUTTUGazipaşa'da toplam 30 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılıyor.

Sera Üreticileri, Gözleri Termometrede 'Don Nöbeti' Tutuyor (2), System.String[]
GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER DE DON NÖBETİ TUTTU

Gazipaşa'da toplam 30 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Seralarda, patlıcan, domates, salatalık, fasulye, biber gibi ürünler yetiştiriliyor. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece boyunca hummalı bir çalışmanın içine giren üreticiler, ürünlerinin donmaması için sabaha kadar seraların içinde bekliyor. Gece sıcaklığın sıfırın altına düştüğü ilçede üreticiler soba yakarak ürünlerini soğuğun etkisinden korumaya çalışıyor. Üreticiler, seradaki sıcaklığı 2 derecenin altına düşürmemek için mücadele ediyor.

'ZOR ŞARTLARDA YETİŞTİRİYORUZ'

Üretici Ümit Tosun, "Seramızda dikenli salatalık var. Sabaha kadar nöbet tutacağız. Bu şekilde ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bitkilerimizi korumak zorundayız. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz ama alamıyoruz. Girdi maliyetimiz çok yüksek, gübre çuvalları 300- 400 lira ama pazarlamaya gelince bahaneler uydurularak, fiyatlar ucuzluyor. Çiftçinin arkasında duran yok. Zor şartlarda yetiştiriyoruz. Derece sıfırın altına doğru düşüyor. Sabaha kadar sobaları yakacağız, yakmak zorundayız. Yakmazsak batarız" dedi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

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