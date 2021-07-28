Üye Girişi
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu - Son Dakika

Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu

28.07.2021 17:18
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın Yeniköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın Yeniköy Mahallesi'nde devam ediyor. Vatandaşlar alevlerin sera ve çiftliklerine gelmemesi için canla başla mücadele ediyor. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı. Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar kanala inip elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşlı bir kadın su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti. Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yeniköy'de devam eden yangına çok sayıda helikopter ve bir yangın söndürme uçağının müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu

Manavgat, Yeniköy, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı 17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı 17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak 16:41 Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü 16:17 Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı         
17:18
Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi         
16:50
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 18:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement