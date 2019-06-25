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Sera yangını

18 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Dikili İsmet Paşa Mahallesi'nde domates yetiştiren bir firmaya ait seranın depolama ve paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.
Yangında domateslerin paketlendiği bölüm kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.
Sera yangını
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:29 Kaynak: AA
İzmir, Dikili, Güncel
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