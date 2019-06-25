Sera yangını
18 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:29 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Dikili İsmet Paşa Mahallesi'nde domates yetiştiren bir firmaya ait seranın depolama ve paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.
Yangında domateslerin paketlendiği bölüm kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.
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