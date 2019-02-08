Son Dakika Haberleri: Sera Yatırımcılarına Destek

Sera Yatırımcılarına Destek

18 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık yeni kredi paketine ilişkin, "Paketimizde iki önemli unsur var. Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık yeni kredi paketine ilişkin, "Paketimizde iki önemli unsur var. Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz." dedi.

Aydın, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda seracılıkta verimi artıracak "seracılık yeni kredi paketi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paketten, yeni sera yatırımı yapmak ya da serasına tadilat yaptırmak isteyen herkesin faydalanabileceğini belirten Aydın, üreticilere kaliteli finansman sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Aydın, programın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Paketimizde iki önemli unsur var. Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Peki 7 yıl gerekiyor mu? Bizim yaptığımız çalışmalar, teknik arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bu söylediğimiz tarzdaki bir sera üretimiyle, yatırımıyla çok daha kısa vadede bunun tamamen geri dönüşümü mümkün ama biz buna rağmen daha rahat hareket edebilsin diye 7 yıla kadar vade verebileceğiz. Tabii bu vade yatırım kredisi için. Total yatırım kredisi ise kurguladığınız seraya göre. Vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşıyor olacaksınız ama bir yatırım kredisi ister sera olsun ister başka bir şey, mutlaka öz kaynağın bulunuyor olması lazım. Yüzde 75'ine kadar, yani sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği var. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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