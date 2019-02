Sera Yatırımı Teşviklerimizi Revize Ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya geldi.



Varank, Elazığ'da güne üretimin kalbinde başlayarak iş adamlarının görüş ve önerilerini öğrenmek istediklerini söyledi.



Uyguladıkları tüm politikaların merkezinde üretim olduğuna işaret eden Varank, işin Ar-Ge aşamasından, üretilen ürünün ticarileşmesine varıncaya kadar tüm aşamaları desteklediklerini belirtti.



"Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk"



"Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk. Amacımız; küresel rekabette her zaman bizi iddialı kılacak sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkemize kazandırmak." diyen Varank, bu konuda Türkiye'nin çok önemli bir potansiyelinin bulunduğunu aktardı.



Varank, Türkiye'nin dinamik iş gücü ve yeniliklere hızla adapte olma kabiliyeti bulunduğuna dikkati çekerek, bu mevcut kabiliyetleri daha ileri taşımanın derdinde olduklarını vurguladı.



"Hem geleneksel sektörlerimizde hem de sıçrama potansiyeli gördüğümüz yeni alanlarda bize çağ atlatacak uygulamaların peşindeyiz." ifadesini kullanan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii bu süreçte sizlerin sesini de duymak istiyoruz. İşte bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız. Fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak istiyoruz. Sizden beklentimiz; iş gücünüzü sahiplenip, üretim faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz. Sanayi üretimindeki eğilimi yakından takip ediyoruz. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. İstihdam cephesinde, asgari ücret desteği 5 puanlık SGK prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz devam ediyor. OSB'lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık. Enflasyonla topyekun mücadele derken, en başından beri bu işin hem talep hem de arz yönünü iyileştirecek reformlar gündemimizdeydi."



"Modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek"



Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da olduklarını anımsatan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada sera yatırım teşvikleriyle ilgili müjdeli bir haberi duyurduğunu hatırlattı.



Varank, şunları kaydetti:



"Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Bir diğer değişikliğimizi de bölgesel teşvikten faydalanmak isteyenler için yapıyoruz. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız; arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek."



Bulunduğu her ortamda yerlileştirme alanında atacakları adımlardan mutlaka bahsettiğini dile getiren Varank, bu alanda atacakları adımların Türkiye'nin bugünü ve geleceğini şekillendireceğini belirtti.



Varank, "Nihai hedefimiz yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı kazanmak. Ancak bu sayede kurdaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında uygulayacağımız politikalar çok boyutlu bir nitelik arz ediyor. İlk boyut, yakında açıklayacağımız, 'Yerlileştirme Ürün Programı'. Bu programla destek ve teşviklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci boyut, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Burada ölçeği kamu olarak oluşturarak sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine azami katkı sağlayacağız." diye konuştu.



Son boyutun da mega projeler boyutu olduğunu aktaran Varank, bu noktada Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin çok önemli bir örnek olduğunu dile getirdi.



Varank, buranın enerji ve petrokimya sektörü için önemli bir üretim üssü olmasını hedeflediklerini anlatarak, bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde, ithal edilen kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80'inin ülkede üretilebileceğini bildirdi.



"Nihai amaç ekonomiye katma değerli üretim öncülüğünde çağ atlatmak"



Yerli katma değer konusunda başarıya ulaşmak için hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olmasının şart olduğunu vurgulayan Varank, her iki tarafın da kazançlı çıkacağı mekanizmaları tasarladıklarını ifade etti.



Varank, "Nihai amaç ekonomiye katma değerli üretim öncülüğünde çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız." diye konuştu.



Elazığ'da 17 yılda sağlanan gelişme



Elazığ'ın 17 senede milli gelirini 12 kat artıran bir şehir olduğuna işaret eden Varank, yıllar içinde kendini sürekli geliştiren bir Elazığ gördüklerini aktardı.



Bakan Varank Elazığ'a sağlanan desteklere ilişkin şöyle konuştu:



"16 yılda 533 firmaya yatırım teşviki verdik ve bu sayede 4,5 milyar liralık yatırımı destekledik. Bu yatırımlar 11 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları sağladı. KOBİ'ler ekonomimizin omurgası. 2002'ye kadar sadece 77 KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş. 16 yılda farklı sektörlerde faaliyet gösteren 3 bin 600 KOBİ'ye ulaştık, iş imkanlarını geliştirdik ve kapasitelerini artırdık. Bunları yaparken, işin Ar-Ge kısmını da geliştirmeye özen gösterdik. Bugün Elazığ yüzde 75 doluluk oranıyla faaliyet gösteren bir Teknopark'a sahip. Fırat Kalkınma Ajansımız ilde 168 projeye 59 milyon liralık destek sağladı. Tüm bu projeler, ilimizin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir kaldıraç rolü üstlendi ve Elazığ'a rekabet gücü kazandırdı. Bu manada yine bugün çok hayırlı gelişmelere beraber şahitlik edeceğiz. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 3 farklı projenin imza törenini birazdan gerçekleştireceğiz. Kurulacak nitelikli iş gücü ve yenilikçi girişimci yetiştirme merkezi, ilimizde ve bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanın yetiştirilmesini sağlayacak. Merkez, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dile getirilen sorunların çözümüne de yardımcı olacak. Fuar Merkezi Projemiz, Elazığ'ın bölgede fuarcılık alanında önemli bir üs olmasına ve iç ticaretin canlanmasına büyük katkı sunacak. Endüstriyel Tasarım Merkezi ise, imalat sanayi firmalarımızın inovasyonla bütünleşmesi ve rekabet güçlerini artırmasında rol oynayacak."



Varank, bu sayılan projelerle Elazığ'a 11 milyon 250 bin liralık ajans kaynağını da aktarmış olduklarını belirterek, bu yatırımların şimdiden hayırlı olmasını diledi.



2. OSB'ye ilişkin uygulama projelerinin Bakanlığa sunulmasını beklediklerini aktaran Varank, sonrasında altyapı ihalesinin gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Varank, "Sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kredi desteği sağlıyoruz. Talebiniz olursa, özellikle gıda sektörü gibi ihtisas sanayi sitelerine kredi desteği verebiliriz. Palu, Karakoçan ve Kovancıları kapsayan ortak OSB talebinizi, ihtisas OSB olacak şekilde bize iletmeniz daha doğru. İlimizdeki OSB'lerin doluluk oranı yüzde 30'un altında. Dolayısıyla, yeni bir OSB yer seçimi talebinizi değerlendirebilmemiz için, toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 75'inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine değinen Varank, bunun sadece bir yerel seçimden ibaret olmadığını vurguladı.



Varank, "31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceğimizi, hem içerde hem de dışarıda Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlere güçlü bir cevap vereceğimizi benim 'Elazizli Gakkoşlar'ım çok iyi biliyor. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye'yi hem de Elazığ'ı büyütecek, hizmetleri katlayacağız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ'a kazandırdığımız 16 milyar liranın üzerindeki yatırımlar ortada." şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın Elazığ'a çok güzel hizmetler kazandırdığını ifade eden Varank, "Sayın Yanılmaz inşallah 31 Mart'ta hizmet bayrağını genç bir kardeşimize, Elazığ'ın evladı, ticaret hayatını iyi bilen, sizlerin arasından çıkmış, vekil adayımız da olmuş Şahin Şerifoğulları'na devredecek. Şahin kardeşim inşallah, Elazığ'da hizmetlerde yeni bir şahlanma dönemi başlatacak. Elazığ'ın tüm ilçelerinde 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek göreceğimize adım gibi eminim. O akşam gözümüz, kulağımız Elazığ'dan ve ilçelerinden gelecek müjdeli haberlerde olacak." dedi.



"Elazığ'ı yatırımlarla çok daha iyi bir hale getireceğiz"



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'ın proje odaklı çalışan, hedefini dünyaya açılmak olarak belirlemiş ve bunda başarılı olmuş bir il olduğunu söyledi.



OSB, Ticaret Odası ve yatırımcılarla bir bütün olarak hareket ettiklerine işaret eden Kaldırım, "Bu hedefi herkes sahiplenmiş durumda. Elazığ dersine iyi çalışıyor ve daha da iyi çalışacak." diye konuştu.



Yatırımlar noktasında ilin sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek bir cazibe merkezi olmaya başladığına dikkati çeken Kaldırım, Katar, Suudi Arabistan, Dubai'den de yatırımcıların gelerek yatırımlara başladığını aktardı.



Kaldırım, "Elazığ kamu yatırımları açısından Türkiye'de 30. sırada. Kendi ölçeğindeki yatırımlara baktığımızda ilk 3'e giren bir şehir. Tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan ulaşım hatlarıyla Elazığ lojistik ve kamusal alt yapılarıyla inşallah önemli bir merkez haline gelecek. Elazığ'ı yatırımlarla çok daha iyi bir hale getireceğiz. Bu şehre gelen hiçbir yatırımcı memnuniyetsiz bir şekilde ayrılmayacak. Yatırımcıları buraya çekmenin gayreti içinde olacağız." dedi.



Elazığ OSB Müdürü Suat Öztürk de OSB'nin 5 etapta yapıldığını, 630 hektarı aşkın alanda hizmet verdiğini, Bakanlığın desteğiyle, sağlanan ödeneklerle bu safhaya gelindiğini aktardı.



Elazığ'a yatırımcıların heyecanla geldiğine işaret eden Öztürk, "Tekstilde şu ana kadar üretime başlayan dört firma var. Bir firmamız 650 kişi, bir firmamız 250 kişi, bir firmamız 150 kişi ve bir firmamız da 200 kişi istihdam ediyor." dedi.



Elazığ'da beş eksenli bir atölye kurulması konusunda yatırımcılara ara elemanları yetiştirilmesi, çeşitli kalıp ve enjeksiyonlar için sundukları projenin onaylandığını anlatan Öztürk, 3 milyon 600 liralık proje için bugün imza atılacağını belirtti.



Öztürk, "Ülkemiz zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Ama biz vatanına, milletine, bayrağına bağlıyız Elazığ olarak. Zorluklarda 'ülkemiz, vatanımız bayrağımız' demişiz." diye konuştu.



AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise Elazığ'da yatırım yapmak için sıraya giren pek çok yatırımcı olduğuna işaret ederek, "Böyle giderse 2019 yılını Elazığ'ın sanayide kalkınma yılı ilan edeceğiz. Bakanlığımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz." dedi.



3 protokol imzalandı



Konuşmaların ardından Fırat Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi, OSB Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi arasında ilde hayata geçirilecek 3 proje için 3 ayrı protokol imzalandı.

