Sera yatırımlarına büyük destek

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın:

"Her durumda 2 yıla kadar ödemesiz dönem vereceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz"

"10 milyon TL'ye kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süspansiyon desteği var."

" Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, 0, 8.25 faiz oranı son derece uygun"

" Doğal afetten etkilenmiş bütün kardeşlerimizin kredilerini yeniden vadelendiriyoruz. Hasar görmüşse yeniden onarım için kredi veriyoruz" ANTALYA - Seralarda yapılan tarımsal üretim arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumlardaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni kredi paketini açıklayan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Her durumda 2 yıla kadar ödemesiz dönem vereceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğince hazırlanan 'Reel Sektör Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı', Antalya'da yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, borsa başkanları, 12 bankanın genel müdürleri ve yardımcıları ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantıda, Ziraat Bankası'nın seralarda yapılan tarımsal üretim arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumlardaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketi açıklandı.

"Aslında tarihimizde bir ilki yaptık"

Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu toplantıya ev sahibi yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a teşekkür etti. Türkiye'yi Antalya'yla bitirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "14 bölge toplantısıyla 81 ildeki tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Aslında tarihimizde bir ilki yaptık. Reel sektör ve finans sektörü birlikte bütün Anadolu'yu gezdik. Sizin sıkıntılarınızı dertlerinizi bizzat birinci ağızdan öğrenmiş oldu. Antalya'ya gelirken güzel ve müjdeli bir haberle de geldik. Dünden beri bende merak ediyorum. Bakanımız, 'Hüseyin Aydın'ın Antalya'da müjdesi var' dedi. Bizde dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok faydalı toplantıların yapıldığına değinen Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ise, bu toplantıların hayırlı kazançlara vesile olacağını belirtti. Kredi ürünü uygulamasının kamuoyuyla paylaşmak istediklerini bildiren Aydın, uygulamanın sera kredisi olduğunun altını çizdi.

"2 yıla kadar ödemesiz dönem vereceğiz"

Hazırlanan paketle belirli bölgelerdeki yoğunlaşmayı jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerine yaymanın birinci amaçları olduğunu söyleyen Aydın şöyle konuştu:

"Bunu yaparken neyi amaçlıyoruz? Tarımsal üretimin geliştirilmesini ve artmasını amaçlıyoruz. Kapasitenin arttırılması, üretimin verimliliğinin artırılması ve tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bunlar bizim temel amaçlarımız. Böyle yaptığımız zaman üretim maliyetleri düşecek, onlarda fiyatlara olumlu yansıyacak daha kaliteli ve nitelikli ürünleri vatandaşlar daha az maliyetle sahiplenmiş olacak. Peki kimler kapsayacak? Yeni sera yapan herkesi kapsayacak. Halen sera atılsa modernizasyonu, onarımı, tadilatı, el değiştirmesi veya mevcut olanın modernizasyonu onarımı ve tadilatı bütün amaç kapasite ve verimliliği artırmak. Kim bunlar yapmak isterse biz onlara son derece kaliteli finansman sağlamış olacağız. Bunun altını çiziyorum. İki şeyin alt grubuyla onu izah edelim. Unsurlardan birisi vade. Türkiye'de imalat döneminde yapım döneminde vadelendirme yapıyoruz. Bir şey başlayıp bitmeden taksitlerinin başlamaması gerekiyor. Başlatırsak çok pahalı bir şey yapmış oluruz. Burada ne yapıyoruz? İki yıla kadar ödemesiz yapıyoruz. Her ahvalde 2 yıla kadar ödemesiz dönem vereceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz. 7 yıl gerekiyor mu? Bizim ve teknik arkadaşlarımın yaptığı çalışmalar bu söylediğimiz tarzdaki sera üretimiyle çok daha kısa vadede tamamen geri dönüşü mümkün. Ona rağmen daha rahat hareket edilebilsin diye 7 yıla kadar vade verebileceğiz."

Bu vadenin yatırım kredisi için olduğunu kaydeden Aydın, total yatırım kredisinin kurgulanan seraya ve duruma göre olduğunu belirtti. Yatırım kredisinde bir öz kaynağın bulunması gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Aydın, yüzde 75'ine kadar yatırım kredisi olarak verilebileceğinin altını çizdi.

Yatırımdan sonra işletme kredisi

Yatırım bittikten sonra işletme kredisi verileceğini vurgulayan Aydın şöyle devam etti:

"Burada o ürünlere göre yeni hesaplanmış piyasa koşullarına uygun işletme kredisini de yapmış olacağız. Bütün amacımız ülkedeki üretimin arttırılması, farklı bölgelerde farklı şekilde yapılması ve rekabetin artması. 10 milyon TL'ye kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süspansiyon desteği var. Bu 8, 25 bir yatırım kredisinin faiz oranı. Daha küçük ölçekte farklı yapıda alırsanız ortalamadan söz ediyoruz. Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, 0, 8.25 faiz oranı son derece uygun. 2020 yılına kadar bunu devam ettireceğiz. İşletme kredilerinde birim maliyetlerini güncelledik. Cari, piyasa koşullarına uygun hale getirdik. Artık bu işi yapanın cebinden para çıkmasın tamamını bu işlemi yapan Ziraat Bankasıyla yerine getirsin diye yapıyoruz."

Türkiye'nin bütün bölgelerinde bugünden itibaren bu kredi uygulamasının başladığını söyleyen Aydın, üretim ve yapım döneminin Mayıs-Haziran-Nisan olduğunu kaydetti. Aydın, İnşaat dönemi başladığında zaman kaybetmeden üretime dönmesi için hazır hale getirmiş olacaklarını doğal afetten etkilenmiş bütün çiftçilerin kredilerini yeniden vadelendireceklerini ve hasar görmüşse yeniden onarım için kredi vereceklerini sözlerine ekledi.

