Edirne'de serebral palsi (beyin felci) hastası olan bilişim teknolojileri öğretmeni Emre Dumancı, hastalığına rağmen severek görev yaptığı okulda "bilgisayar kurtları" yetiştiriyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu Dumancı, 3 yıldır Hacı İlbey Mensucat Santral Ortaokulunda görev yapıyor.

Okulu ile evi arasındaki yolu akülü aracıyla kat eden Dumancı, ders verdiği "yazılım, tasarım ve beceri atölyesi"ne okulun güvenlik görevlisinin yardımıyla ulaşıyor.

Öğrenciler, derslerde bilgisayarı ve teknolojiyi en ince ayrıntısına kadar anlatan öğretmenlerini teneffüslerde bile yalnız bırakmıyor.

Dumancı AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiyi araştırmayı ve araştırdıklarını paylaşmayı sevdiği için bilgisayar mühendisliği yerine bilgisayar öğretmenliğini seçtiğini söyledi.

Öğrencileriyle atölyede keyifli çalışmalar yaptıklarını belirten Dumancı, "Okulumuzda yaklaşık 200 öğrencimiz var. Hepsi benim minik birer yardımcım gibi. Onlar da derslerimizde çok eğlendiklerini söylüyor. Ben de çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum." dedi.

"Derslerimizde 'Önce eğlence, sonra eğitim' diyoruz"

Dumancı, hastalığı nedeniyle bacaklarını ve sağ elini tam anlamıyla kullanamadığını, kısıtlı bir mesafeyi yürüyebildiğini ifade etti.

Yardım almadan ya da bir aparata tutunmadan basamak çıkamadığını anlatan Dumancı, "Bu beni gerçekten çok zorluyor ama yaşama tutunuyorum. Kendi aracımla Edirne içinde her yere girebiliyorum, gidebiliyorum. Güzel bir aracım var, şükür." diye konuştu.

Dumancı, okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben bir şey söylediğim zaman beni kırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Her türlü desteği hem okulumuzdan hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzden alabiliyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onlar da beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Çok mutluyuz. Hatta derslerimizde 'önce eğlence, sonra eğitim' diyoruz. Bu felsefeyi baz aldık. O yüzden çok güzel, keyifli derslerimiz oluyor."

Öğrencilerden Resul Bekeş ise bilişim teknolojileri dersini ve Emre öğretmenini çok sevdiğini ifade etti.

İbrahim Aras Kılıç da Dumancı'nın derslerinin diğer derslere göre daha eğlenceli geçtiğini, dolayısıyla yüksek notlar aldıklarını dile getirdi.