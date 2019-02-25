Serabrel Palsi Hastasına Destek
1 saat önce
Kızılcahamam Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Serabrel Palsi hastasına (Beyin felci) destek oldu.
Kızılcahamam Kent Konseyi
Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Serabrel Palsi hastasına (Beyin felci) destek oldu.
Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp
, yardıma muhtaç kişilere yönelik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Hayırseverleri harekete geçirerek, yardımların gerçek sahibine ulaşmasına vesile oluyoruz. Bugün 2006 doğumlu Serabrel Palsi hastası 2006 doğumlu Umut G'ye özel yürüteç yaptırdık. Teslim ederken ailenin ve Umut'un sevinci görülmeye değerdi." Anne
Rahime G, komisyon üyelerine teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun. Bizi ve çocuğumuzu çok sevindirdiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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