Seracılığa rağbet artıyor
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AK Parti Bursa milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Işık, çiftçiler ile bir araya gelerek seralarda incelemelerde bulundular.
AK Parti Bursa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
milletvekillileri Mustafa Esgin
ve Zafer Işık
, çiftçiler ile bir araya gelerek seralarda incelemelerde bulundular.
Bursa'nın Yenişehir
ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek onların meselelerini dinleyen milletvekillileri ilçeye bağlı Koyunhisar köyünde bulunan seraları gezdi. Mustafa Esgin ve Zafer Işık, domates ve marul ekili seralarda incelemelerde bulundu. TBMM Tarım Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili
Zafer Işık, "Sera projesi yapılacak yatırımların yüzde 75'i için yatırım kredisi verilmektedir. Kredilerin vadesi 7 yıldır. Çiftçilerimiz ziraat bankasının bu düşük faizli sera kredisinden faydalanabilirler. Yenişehir ilçemiz tarım alanında önemli bir yere sahip olan bir ilçedir. Bizler her zaman halkımızın yanındayız. Bugün incelemelerde bulunduğumuz seralarda az yerde çok üretim yapılarak üreticinin kar marjının yükseldiğini gördük. Böylelikle seracılığın arttığını gördük" diye konuştu.
Sera imalatçısı Mehmet İleri, "Köyümüzde 5 bin metrekarelik 5 bölmeden oluşan seralarımızda domates, marul, biber gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kendilerine sera sektörü hakkında bilgiler vererek üreticinin istek ve beklentilerini aktardım" dedi. - BURSA
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