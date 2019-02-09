Son Dakika Haberleri: Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" Projesi

Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" Projesi

58 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zonguldak İl Özel İdaresi ortaklığıyla "Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesinin başlatılacağı bildirildi.

Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zonguldak İl Özel İdaresi ortaklığıyla "Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesinin başlatılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de artan nüfus ve tüketici taleplerindeki çeşitlilik nedeniyle taze sebzeye olan talep artışın, günümüzde mevsimsel değişikliklere karşın devam ettiği belirtildi.

Tüketici taleplerinin dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, örtü altı sebze yetiştiriciliğinin devamının sağlanabilmesi, örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerimize aileleri ile birlikte çalışabilecekleri bir iş alanı yaratmak için "Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında ilimiz merkez ve İlçelerinde 500 metrekare alana sahip, damla sulama sistemli, modern modüler yüksek plastik tünel seralar kurulacaktır. Proje yüzde 10 peşinat, ilk 2 yıl ödemesiz ve sonraki 3 yıl eşit taksitlerle geri ödeme şeklinde planlanmaktadır. Üreticilerimizin proje başvurularında, sera kurulacak alandaki arazinin uygunluk durumuna (toprak yapısı, arazi eğim durumu, sulama imkanı ve diğer enerji gereksinimlerine) dikkat edilecektir. Projeye katılmak isteyen üreticilerimizin il ve ilçe Müdürlüklerine 15 Şubat'ta kadar başvuru yapmaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Türkiye, Zonguldak, Ekonomi
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