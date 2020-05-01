Seracılık Erzincan'da büyüyor

ERZİNCAN - Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan'da sebzecilikte gelişiyor. Seralarda yetiştirilen tonlarca ürün, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan'da üretim yapan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu. Yeni tarım sezonunun başlaması ile sık sık çiftçilerle üretim sahalarında bir araya gelen Şahin, sera işletmelerini gezerek, görüş alışverişinde bulundu. Erzincan'da seracılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Şahin, seracılığın Erzincan için önemli bir sektör haline geleceğini vurguladı.

Son yıllarda tarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilerin öncelikli alanlarından birisi haline gelen seracılık sektörü konusunda farklı projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şahin, ileriki süreçte bu alanda önemli adımlar atılacağının müjdesini verdi.

Seracılarla yaptığı görüşmede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daima yanlarında olacağını söyleyen Şahin, "Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin daha çok kazanmaları için gayretlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe kat ederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Artan domates üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı domates üreticisi seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yazlık ve kışlık olmak üzere üretim yaptıklarını söyleyen sera sahibi Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ve Emre Tahtalı kardeşler, Erzincan üretimine katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirtti. Ziraat Mühendisi olan Fatih Tahtalı, "Kurduğumuz serayla Erzincan üretimine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 9 ay bir üretimimiz oluyor. Yazlık olarak domates ve salatalık, kışlık olarak da kıvırcık ve marul üretimi yapmaktayız." dedi.