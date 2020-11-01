Seracılık Kuluçka Merkezi Projesi - Son Dakika

Pınarhisar Belediyesi'nce Seracılık Kuluçka Merkezi Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından hibe sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Talay, konuşmasında, proje ile ilçede iyi tarım sertifikalı genişletilebilir örtü altı sulu tarım seralarının oluşturulacağını söyledi.

28 dönüm arazi üzerinde 500 metrekarelik 25 sera kurulacağını ifade eden Talay, 18 ay sürecek projenin 2 milyon 388 bin 671 lira değerinde olduğunu belirtti.

Projeyi önemsediklerini aktaran Talay, seradaki üretim işi için dezavantajlı vatandaşların istihdam edileceğini kaydetti.