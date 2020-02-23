Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır - Son Dakika

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır

15 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta hayata geçirilecek 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin uygulama projesinin hazır olduğunu açıkladı.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi hazır, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta hayata geçirilecek 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin uygulama projesinin hazır olduğunu açıkladı.


Toplam 45 dönümlük alan üzerinde kurulacak jeotermal sera projesi için hazırlanan fizibilite raporlarının MARKA'ya sunulacağını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın projeyi destek kapsamına alması halinde yapılacak ihalenin ardından derhal çalışmaları başlatacaklarını duyurdu. Başkan Ekrem Yüce, jeotermal sera ile birlikte yıl boyunca üretimin yapılacağını da paylaştı.


Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'da seracılığı yaygınlaştırarak üretimi arttıracaklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimiz ilk gün ifade ettiğimiz bir husus vardı: Sakarya'nın verimli topraklarını en iyi şekilde işleyecek ve ülkemize örnek bir tarımsal kalkınma hamlesi başlatacağız. İşte bu doğrultuda önemli bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir hamle için geri sayıma başladık. İnşallah Akyazı Kuzuluk'ta 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz. 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' ile çiftçilerimize eğitimler sunacağız. Bunun yanı sıra şehrimiz istihdam verilerine katkılar sağlayacağız. Aynı zamanda yıl boyunca üretim yapacağız. Uygulama projemiz hazır. Gerekli kabullerin ardından ihalemizi yapacak ve çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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