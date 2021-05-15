Seracılık yapan 75 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle para kazanacak - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yalnız yaşayan ve 7 yıldır sadece kendi ihtiyaçları için seracılık yapan 75 yaşındaki Zeynep Yıldırım, burada yetiştireceği sebzeleri, devlet desteğiyle kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne satarak gelir kapısı elde edecek.

Yıldırım, 7 yıl önce Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı'nın geçtiği köylerde sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan sera desteğinden faydalanarak yaşadığı evinin bahçesinde domates, salatalık ve biber yetiştirmeye başladı.

Yalnız yaşadığı için serada yetiştirdiği ihtiyaç fazlası sebzeleri pazarlayamayan yaşlı kadının ürünlerine kaymakamlık bünyesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi talip oldu.

İlçede yaşayan kadınlara ürettikleri organik gıdaları satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan veren kooperatifin üyeleri, Kaymakam Cengiz Nayman ile Zeynep nineyi ziyaret etti.

"Zeynep teyzemiz seracılıkta ilçemize öncü oldu"

Yaşlı kadına ürünlerini kooperatife satabileceği müjdesini veren Nayman, AA muhabirine, Zeynep Yıldırım'ın seracılıkta ilçede öncü olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın serada sebzenin yanı sıra fideler üreterek insanlara hediye ettiğini anlatan Nayman, "Bundan sonra teyzemizin hobi olarak yaptığı işten para kazanmasını sağlayacağız. İlçemizde Zeynep teyzemiz gibi serası olan 10'dan fazla vatandaşımız var. Bunlarla da irtibata geçip hobilerine devam ederek hem evlerinin ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de ihtiyaç fazlası ürünlerini kooperatifimiz kanalıyla piyasaya sunarak gelir kapısı elde etmelerini sağlamak amacındayız." diye konuştu.

Nayman, kooperatifin, kadınlara yufka, lavaş, erişte gibi hamur işleri ile kuru yemiş, kahve, turşu, reçel ve marmelat tarzında konserve ve kuru gıdaları üretip pazarlayabilme imkanı tanıdığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son olarak zerun buğdayı paketleme, kahve değirmeni, kuru yemiş kavurma ve paketleme teçhizatlarını alarak bayram sonrası faaliyetlerimize tam anlamıyla başlayacağız. Ancak işlerimizin odak noktasını seracılık oluşturuyor. Yeni kuracağımız birer dönümlük 2 serada çilek yetiştiriciliği yapmayı planlıyoruz. Yine kuracağımız 100'er dönümlük seralarda da çeşitli sebzeler yetiştirerek pazara sunacağız. Böylece hem kooperatifimiz gelir elde edecek hem de istihdamı artırmış olacağız. Böylece Ulaş'ta iş bulamadığı için göç eden insan bırakmamayı hedefliyoruz."

Zeynep Yıldırım da ürünlerinden gelir elde edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hiç boş durmadığını anlatan Yıldırım, "75 yaşındayım, hiçbir şeyi dışardan almam ve yemem. Hiç boş durmuyorum. Domatesimi, biberimi, tavuğumu, hindimi her şeyimi kendim yetiştiriyorum. Gençlere de tavsiyem, yatmasınlar, çalışıp üretsinler, her şey üretimle oluyor." dedi.