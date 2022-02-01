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Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu - Son Dakika

Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu

01.02.2022 16:32
Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrasında sera yıkılınca binlerce fidan zarar gördü.

Adıyaman'da yoğun kar yağışı sonrasında sera yıkılınca binlerce fidan zarar gördü.

Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan 500 metrekarelik seranın brandası kar yağışına dayanamadı. Karın ağırlığı nedeniyle sera çöktü. Serada bulunan binlerce fidan zarar gördü.

Seranın işletmecisi Ziyaddin Gürbüz, yaklaşık 10 bine yakın fidanın bulunduğunu ve bunun yarıya yakının kar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Gürbüz, "Seramızın yıkılmasıyla birlikte yaklaşık 100 bin TL'lik zararımız var. Seramız sigortalı değildi. Zor koşullarla bu hale getirdiğimiz seramızın doğal afet ile yıkılması bizleri çok üzdü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz? Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

(Ahmet Arslantaş/ İHA)

Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu
Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu

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Türk Lirası, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serada 100 bin TL'lik hasar oluştu - Son Dakika


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