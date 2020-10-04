Serada akıma kapılan Mehmet Ali kurtarılamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı muz serasında elektrik akımına kapılan Mehmet Ali Yılmaz (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Muz serasında çalışan Mehmet Ali Yılmaz, elektrik akımına kapıldı. Diğer çalışanların ilçedeki özel hastaneye götürdüğü Yılmaz, tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Yılmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.