Serada Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
43 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yapan bir kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yapan bir kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Gücüş Mahallesi Köspelli mevkisinde meydana geldi. Onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen adlı vatandaş, malzemelerin elektrik hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
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