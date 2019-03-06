Serada Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yapan bir kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yapan bir kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Gücüş Mahallesi Köspelli mevkisinde meydana geldi. Onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen adlı vatandaş, malzemelerin elektrik hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü

28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı