Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! - Son Dakika
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Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!

03.10.2022 20:19

Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak arandığı 11. gün serada cansız bedeni bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan'ın geriye bıraktığı mektup ortaya çıktı. Ceylan, söz konusu mektupta "Evimi sattıran Hamza Ş. ve oğlu Muammer canıma kast etti. Ruhi'nin verdiği zarar fizanı bulur. Bu kadar hadiseden sonra ailem de beni yalnız bıraktı. Evlatlarım beni terk etti" ifadelerini kullanmış.

Çameli ilçesinin Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evinden ayrılan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, arama çalışmalarının 11'inci gününde evine 400 metre uzaklıkta bulunan ve birkaç ay öncesine kadar işçi olarak çalıştığı domates serasında ölü olarak bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, arkasında "Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur" şeklinde bir not bırakan Ceylan'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak titiz bir çalışma başlattı.

Ölü bulunan çiftçinin geride bıraktığı mektup ortaya çıktı! Her satırı kan dondurur

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

JASAT dedektifleri, soruşturma çerçevesinde daha önce 2 kez gözaltına alınan ve olayda hayatını kaybeden İsmail Ceylan'ın evine son 2-3 aydır gelip gittiği belirlenen Serkan B . ile ilgili yeni bir bilgiye ulaştı. Aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden İsmail Ceylan'ı darp eden Serkan B'nin, Ceylan'ı seraya saklayarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı. İlçedeki bir gazinoda eğlenmekte olan Serkan B., jandarma ekiplerini karşısında görünce yakalanmamak için arka kapıdan kaçmaya çalıştı. JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalanan Serkan B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KEŞKE DÜNYAYA GELMEZ OLAYDIM"

Arkasında ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerin isminin yer aldığı not bırakan İsmail Ceylan'ın ölmeden önce kaleme aldığı son mektubu ortaya çıktı. Kendisini darp edip ölüme terk eden Serkan B.'nin yanı sıra maruz kaldığını iddia ettiği bir şantaj olayından da söz eden Ceylan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Dünyaya yoğurt kasesi yıkarken çıka geldim. Keşke gelmez olaydım. 4,5 yaşımda üzerime düşen bir lamba ile herkese zarar verdim. Annem dayak yedi, ablalarım dayak yedi. Allah'ım Müslümana zarar vermeyi haram kıldım. Ben elimden gelmeyerek yapmış olduğum bu hatadan selamete çıkmam ancak ve ancak senin yardımınla. En son apartında kaldığım turizmci de yatak odasına kamera koymuş. Çık işin içinden çıkabilirsen. Rabbim sen darda kalanın imdadına yetişirsin. Beni böyle insanların elinde bırakma. Beni ayıplarımla rezil etmek istiyor bu hain. Sen bu insanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada tüm insanların içinde rezil eyle. Evimi sattıran Hamza Ş. ve oğlu Muammer canıma kast etti. Ruhi'nin verdiği zarar fizanı bulur. Bu kadar hadiseden sonra ailem de beni yalnız bıraktı. Evlatlarım beni terk etti. Serkan B."

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Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı Son dakika haberi: Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı Son dakika haberi: Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı
Kaynak: İHA

İsmail Ceylan, Jandarma, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! - Son Dakika

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