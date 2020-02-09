Serada 'don' nöbeti başladı - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle örtü altı sebze üreticiliği yapan çiftçiler, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için 'don' nöbeti tutmaya başladı.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yapılan zirai don uyarısının ardından, üreticiler gündüzden başladığı hazırlıkların ardından gece vakti seralarda don nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, seralarındaki sıcaklığı 5 derecenin üzerinde tutmak için soba yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalışacak.

Erdemli ilçesinde 3 dönümlük serasında domates üretiliği yapan Ahmet Doğru, akşam saatlerinde don ihtimalinin duyurulması üzerine ürünlerini soğuktan etkilenmemesi için seralarda nöbet tutmaya başladıklarını belirterek, Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte seralarımızda bulunan sobaları yaktık. Sabaha kadar ailemle birlikte don nöbeti tutacağız. Çevremizdeki üreticilerimizle birlitke hep birlikte sabaha kadar nöbetteyiz diye konuştu.