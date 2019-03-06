Son Dakika Haberleri: Serada Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Serada Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Serada Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.


Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkinde, işçi Süleyman Gökçen (44) onarımında çalıştığı seranın üstüne çıktı.

Bu sırada elektrik tellerini değen Gökçen, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Gökçen'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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