Serada Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde sera onarımı yaparken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkinde, işçi Süleyman Gökçen
(44) onarımında çalıştığı seranın üstüne çıktı.
Bu sırada elektrik tellerini değen Gökçen, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Gökçen'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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