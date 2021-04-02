Serada incir döneminde hedef yıl boyunca üretim - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde incir ağaçları, örtü altına girdi. Hazırlanan projeyle erkenci inciri daha da erkene, geç oluşan inciri ise daha da geçe çekerek yılın 12 ayı üretim hedefleniyor.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Karkıcak, geçen yıl, 'İncirde Örtü Altı Yetiştirme' projesi kapsamında 560 metrekare alanda sera kurdu. Kurduğu serada 3 çeşit ilek ve 3 çeşit de incir ağacı dikti. Karkıcak, geçen yıl ilk ürününü normal incirlerden 15 gün önce elde etme başarısı gösterdi. 2'nci yılda ise bunu daha da erkene çekmeyi hedefleyen Karkıcak, erken yetişen inciri daha erkene, geç oluşan inciri de daha geçe çekerek yılın 12 ayı incir üretimi yapmayı amaçladıkları söyledi. Karkıcak, beyaz, Bursa siyahı ve mor incir olarak 3 çeşitleri bulunduğunu belirterek, "Amacımız üretim periyodu boyunca sürekli incir yetişmesini sağlamak. Hedef, 12 aya yaymak ama olmasa bile mevcut duruma göre erken yetişeni biraz daha erkene çekmek, geç yetişeni de biraz daha geçe çekerek büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.