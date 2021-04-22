Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar - Son Dakika

Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar

22.04.2021 12:08
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar, System.String[]

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin fidanı yetiştiren Müyesser (41) ve Kemal (61) Binicioğlu çifti, kurdukları 50 metrekarelik serada iklimlendirme maliyetini azaltmak için elektrikli battaniye kullanarak 150 bin TL yatırım maliyetini 70 bin TL'ye düşürdü.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin fidanı yetiştiren Müyesser (41) ve Kemal (61) Binicioğlu çifti, kurdukları 50 metrekarelik serada iklimlendirme maliyetini azaltmak için elektrikli battaniye kullanarak 150 bin TL yatırım maliyetini 70 bin TL'ye düşürdü.

İlçeye bağlı Fatikli Mahallesi'nde zeytin ticareti ve bahçe işleriyle uğraşan 5 çocuk sahibi Müyesser ve Kemal Binicioğlu çifti, 4 yıl önce hobi olarak zeytin fidanı üretmeye başladı. Başarılı olduklarını düşünen aile, fidanların ticaretini yapmaya karar verdi. Bu yıl 50 metrekarelik arazilerine sera kurmaya karar veren çift, iklimlendirme sistemiyle birlikte 150 bin TL yatırım maliyetiyle karşılaştı. Bu maliyeti düşürmek için fikir üreten aile, fidanları elektrikli battaniyeyle ısıtıp denemeler yaptı. Uyguladıkları yöntemde başarılı olan aile, zeytin ve zeytinyağıyla meşhur bölge için büyük önem taşıyan halhalı ve saurani cinsi zeytin fidanlarını, 70 bin TL'ye mal ettikleri serada seri şekilde üretip, satmaya başladı.

'FİDANLARA ISIYI, ELEKTRİKLİ BATTANİYE İLE VERİYORUZ'Müyesser Binicioğlu, eşi Kemal ve çocukları ile beraber bu işi severek yaptıklarını, kendileri için doğal bir terapi haline geldiğini söyledi. Altınözü'nde zeytincilik ile ilgilenen kişi sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Binicioğlu, "Hatay'da zeytin fidancılığı işini binlerce kişi yapıyor. Önemli olan farkını ortaya koymak, biz de bodur halhalı zeytin türü fidanı ile bu başarıyı sağladık. Bodur halhalı fidanlarını köklendirirken belirli bir ısı yakalamamız gerekiyor. Bu ısıyı elektrikli battaniye ile sağlıyoruz. Isı sağlamamız gerekiyordu, çözüm yolu olarak denedik ve oldu. Akabinde fidanların standart bir ısı istediği fikrine vardık. Kökün gece-gündüz 20 derece sıcaklıkta kalması şart. Nemlendirmesi 75 derece olması lazım. Nem düştüğü zaman kök kurur. Battaniyenin altında ise strafor var. Sistem amatörce ama zamanla daha modern şeyler yapmayı düşünüyoruz" dedi.'DESTEK VERİLİRSE, İŞİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Fidan yetiştirme işinde bu seviyeye gelmek için ailece çok emekler verdiklerini aktaran Binicioğlu, şunları söyledi: "Zeytin fidanlarımız filizlendi, güzel netice aldık. Deneyerek, yanılarak, tekrar deneyerek, pes etmeyerek bu seviyeye geldik. Yaptığımız iş çok maliyetli. İlk başta başaramadık, fidanlarımız heba oldu. Pes etmedik ve ikinci ekimimizde bu yıl güzel sonuçlar aldık. Zeytin fidanı dışında, ceviz, badem, nar gibi birçok fidan daha yetiştirebiliyoruz ama hiçbir destek almıyoruz. Destek verilirse, bu işi daha da büyütüp, çok kişiye istihdam sağlamak isteriz. Bodur halhalı dediğimiz zeytin fidanının patentini almak istiyoruz. Zor yetişen bir fidan türüdür. Kimse neredeyse yetiştiremiyor. İlk yıldan verim alacağız, bodur fidanlarımız altı ayda filiz verdi. Biz onu filizden alıyoruz, filiz dediğimiz zeytin tanesi verecek olan yer. Onu ektiğimiz için aynı yılda ürün veriyor ve bu sürekli böyle devam ediyor. Ocak, Şubat ayları herkes sobasının dibinde ısınırken biz köy köy gezip, sağlıklı, kusursuz ağaçlardan filiz alıyoruz"


Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar
Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar

Türk Lirası, Altınözü, Zeytin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi Mert Hakan Yandaş: Yakaladığımız yükselişle rakiplerimiz paniğe girdi Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez! Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Başkan Çebi'den yanıt: Biz istemedikçe hiçbir yere gidemez! Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş         
11:05
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz         
09:20
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor         
04:13
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei