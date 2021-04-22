Serada ısıtma maliyetini azaltmak için elektrikli battaniyeyle fidanları ısıtıyorlar - Son Dakika

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin fidanı yetiştiren Müyesser (41) ve Kemal (61) Binicioğlu çifti, kurdukları 50 metrekarelik serada iklimlendirme maliyetini azaltmak için elektrikli battaniye kullanarak 150 bin TL yatırım maliyetini 70 bin TL'ye düşürdü.

İlçeye bağlı Fatikli Mahallesi'nde zeytin ticareti ve bahçe işleriyle uğraşan 5 çocuk sahibi Müyesser ve Kemal Binicioğlu çifti, 4 yıl önce hobi olarak zeytin fidanı üretmeye başladı. Başarılı olduklarını düşünen aile, fidanların ticaretini yapmaya karar verdi. Bu yıl 50 metrekarelik arazilerine sera kurmaya karar veren çift, iklimlendirme sistemiyle birlikte 150 bin TL yatırım maliyetiyle karşılaştı. Bu maliyeti düşürmek için fikir üreten aile, fidanları elektrikli battaniyeyle ısıtıp denemeler yaptı. Uyguladıkları yöntemde başarılı olan aile, zeytin ve zeytinyağıyla meşhur bölge için büyük önem taşıyan halhalı ve saurani cinsi zeytin fidanlarını, 70 bin TL'ye mal ettikleri serada seri şekilde üretip, satmaya başladı.

'FİDANLARA ISIYI, ELEKTRİKLİ BATTANİYE İLE VERİYORUZ'Müyesser Binicioğlu, eşi Kemal ve çocukları ile beraber bu işi severek yaptıklarını, kendileri için doğal bir terapi haline geldiğini söyledi. Altınözü'nde zeytincilik ile ilgilenen kişi sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Binicioğlu, "Hatay'da zeytin fidancılığı işini binlerce kişi yapıyor. Önemli olan farkını ortaya koymak, biz de bodur halhalı zeytin türü fidanı ile bu başarıyı sağladık. Bodur halhalı fidanlarını köklendirirken belirli bir ısı yakalamamız gerekiyor. Bu ısıyı elektrikli battaniye ile sağlıyoruz. Isı sağlamamız gerekiyordu, çözüm yolu olarak denedik ve oldu. Akabinde fidanların standart bir ısı istediği fikrine vardık. Kökün gece-gündüz 20 derece sıcaklıkta kalması şart. Nemlendirmesi 75 derece olması lazım. Nem düştüğü zaman kök kurur. Battaniyenin altında ise strafor var. Sistem amatörce ama zamanla daha modern şeyler yapmayı düşünüyoruz" dedi.'DESTEK VERİLİRSE, İŞİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Fidan yetiştirme işinde bu seviyeye gelmek için ailece çok emekler verdiklerini aktaran Binicioğlu, şunları söyledi: "Zeytin fidanlarımız filizlendi, güzel netice aldık. Deneyerek, yanılarak, tekrar deneyerek, pes etmeyerek bu seviyeye geldik. Yaptığımız iş çok maliyetli. İlk başta başaramadık, fidanlarımız heba oldu. Pes etmedik ve ikinci ekimimizde bu yıl güzel sonuçlar aldık. Zeytin fidanı dışında, ceviz, badem, nar gibi birçok fidan daha yetiştirebiliyoruz ama hiçbir destek almıyoruz. Destek verilirse, bu işi daha da büyütüp, çok kişiye istihdam sağlamak isteriz. Bodur halhalı dediğimiz zeytin fidanının patentini almak istiyoruz. Zor yetişen bir fidan türüdür. Kimse neredeyse yetiştiremiyor. İlk yıldan verim alacağız, bodur fidanlarımız altı ayda filiz verdi. Biz onu filizden alıyoruz, filiz dediğimiz zeytin tanesi verecek olan yer. Onu ektiğimiz için aynı yılda ürün veriyor ve bu sürekli böyle devam ediyor. Ocak, Şubat ayları herkes sobasının dibinde ısınırken biz köy köy gezip, sağlıklı, kusursuz ağaçlardan filiz alıyoruz"