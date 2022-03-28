SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU

28.03.2022 22:09

ANTALYA'da Cemil Bağlan (73), ortağı Arife Demir tarafından çiçek serasında ölü bulundu.

ANTALYA'da Cemil Bağlan (73), ortağı Arife Demir tarafından çiçek serasında ölü bulundu. Bağlan'ın cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle, kesin nedeninin araştırılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 sokak üzerinde bulunan çiçek serasında meydana geldi. Cemil Bağlan, çiçek serasında ortağı Arife Demir ile sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Demir, öğle saatlerinde kedisini veterinere götürmek için seradan ayrıldı. Akşam saatlerinde seraya gelen Demir, Bağlan'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbarla birlikte seranın olduğu noktaya sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Cemil Bağlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen belediye doktoru ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, Bağlan'ın ölü bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemede Cemil Bağlan'ın üzerinde herhangi bir kesici alet izine rastlanmadı.

ORTAĞI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hayatını kaybeden Cemil Bağlan'ın ortağı Arife Demir, gözyaşlarını tutamadı. Demir'i, olayı haber alarak bölgeye gelen komşuları teselli etti. Cemil Bağlan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin araştırılması için olay yeri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.(DHA)

SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU
SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU
SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU

YORUMLAR
500
Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı Antalya'da yaşlı adam serada ölü bulundu, ortağı gözyaşlarını tutamadı Son dakika haberleri... Bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu Son dakika haberleri... Bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:13 Yol verme kavgası yüzünden birbirine girdiler! D-100 karayolunu trafiğe kapattılar
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
22:04 Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
21:41 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na TDP lideri Mustafa Sarıgül'den özgü dolu sözler: Onu tebrik ediyorum
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 22:53:59. #1.12#
SON DAKİKA: SERADA ORTAĞI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement