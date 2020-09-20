Serada Tayland kabağı üretti - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde seracılık yapan Engin Özdemir (37), deneme amacıyla serasına ektiği Tayland kabağını üretmeyi başardı. Özdemir, "Acura benzer bir tadı var. Ülkemizde çiftçiliğe farklı bir boyut getireceğini umuyorum. Yaptık, oldu" dedi.

Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde seracılık yapan 3 çocuk babası Engin Özdemir, bölgede yaşayan ressam Efe Işıldaksoy'un Tayland'dan getirdiği 5 adet Tayland kabağı tohumunu serasına denemek amacıyla ekti. Tohumlar 2 ayda, neredeyse 8- 10 metrelik ağaca dönüştü. Her kabakta 50- 60 tane acur formunda, 30- 50 santim uzunluğunda, yeşil renkli, üzerinde beyaz çizgiler olan sebze elde edildi. Her kabak 350- 400 gram ağırlığında, ortalama üç tanesi bir kilo geliyor.