Serada Tayland kabağı üretti - Son Dakika

Serada Tayland kabağı üretti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde seracılık yapan Engin Özdemir (37), deneme amacıyla serasına ektiği Tayland kabağını üretmeyi başardı.

Serada Tayland kabağı üretti, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde seracılık yapan Engin Özdemir (37), deneme amacıyla serasına ektiği Tayland kabağını üretmeyi başardı. Özdemir, "Acura benzer bir tadı var. Ülkemizde çiftçiliğe farklı bir boyut getireceğini umuyorum. Yaptık, oldu" dedi.

Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde seracılık yapan 3 çocuk babası Engin Özdemir, bölgede yaşayan ressam Efe Işıldaksoy'un Tayland'dan getirdiği 5 adet Tayland kabağı tohumunu serasına denemek amacıyla ekti. Tohumlar 2 ayda, neredeyse 8- 10 metrelik ağaca dönüştü. Her kabakta 50- 60 tane acur formunda, 30- 50 santim uzunluğunda, yeşil renkli, üzerinde beyaz çizgiler olan sebze elde edildi. Her kabak 350- 400 gram ağırlığında, ortalama üç tanesi bir kilo geliyor.

Asma şeklinde serada yükselen sulu bir tür olan kabak; anavatanı Tayland'da 'Tayland kabağı' veya 'yılan kabağı', Rusya'da ise 'Sibirya kabağı' olarak adlandırılıyor. Türkiye'de neredeyse hiç tanınmayan kabağın bilinen ve yetiştirilen ülkelerde salatası ve turşusu yapılıyor. Tayland kabağı, tavuk ve et soteye garnitür olarak konuluyor. Engin Özdemir'in bu yıl ürettiği kabakların satışı yapılmayacak. Elde edilen tüm kabaklar olgunlaşmaya bırakılacak ve hepsinin tohumu alınacak. Gelecek yıl bir serada üretimi düşünülen kabağın, otellere satışı planlanıyor.'ÇİFTÇİLİĞE FARKLI BİR BOYUT GETİRECEĞİNİ UMUYORUM'Engin Özdemir, "Tayland'dan gelmiş olan tohumlarımızı seramıza diktik ve oldu. Araştırdığımız zaman Sibirya kabağı olarak geçiyor. Acur tadında bir tadı var. Ülkemizde çiftçiliğe farklı bir boyut getireceğini umuyorum. Yaptık, oldu" dedi.'BU SENE HEPSİNİ TOHUM OLARAK KULLANACAĞIZ'Tohumları Tayland'dan getirerek denenmesini sağlayan ressam Efe Işıldaksoy da, "Tayland'dan getirdiğimiz 5 tohumla burada, Dirgenler köyünde Engin arkadaşımızla bu kabağı yetiştirmeyi başardık. Biraz acura benziyor. Tabii 'tus kabağı' ve 'yılan kabağı' diye de geçiyor literatürde. Vatana millete hayırlı olsun. Bir tohumdan yaklaşık 50 mahsul aldık. Bu sene ürettiğimiz kabakların hepsini tohum olarak kullanacağız. Seneye de umarım herkes bunu tadabilir. Amacımız tek düze üretimden çok, modern tarımı harekete geçirip çeşitliliği sağlamak" diye konuştu.

Tayland, Ressam, Çocuk, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serada Tayland kabağı üretti - Son Dakika

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