Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor - Son Dakika
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Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor

12.05.2022 10:27
Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor

Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor Her sezon milyonlarca fideyi toprakla buluşturuyor Fide üreticisi Sadık Güven: "Şu anda Eskişehir'de tek büyük sistem olarak kuran biziz" Eskişehir'de sera yardımıyla üretilen milyonlarca sebze ve meyve fidesi, toprakla buluşmak...

Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor

Her sezon milyonlarca fideyi toprakla buluşturuyor

Fide üreticisi Sadık Güven:

"Şu anda Eskişehir'de tek büyük sistem olarak kuran biziz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sera yardımıyla üretilen milyonlarca sebze ve meyve fidesi, toprakla buluşmak için farklı aşamalardan geçerek çiftçiler için hazır hale getiriliyor.

Eskişehir'de uzun yıllardan beri fide üretimi yapan Sadık Güven, sera yardımıyla her sezon milyonlarca meyve ve sebze fidesi hazırlıyor. Üretilen fideler arasında biber, domates, salatalık, kabak, mısır, kavun, karpuz, çilek başta olmak üzere farklı çeşitten 40'a yakın malzeme yer alıyor. Üretim sürecinin neredeyse bütün aşamalarında makine kullanıldığını belirten Güven, ortamdaki hava sıcaklığının da özel olarak belirlendiğini ifade ediyor. Özel toprakla buluştuktan sonra çimlenme odasında bir süre bekleyen fideler, sera ortamında da bakım yapıldıktan sonra yaklaşık 40 günde satışa hazır hale geliyor. Eskişehir piyasasındaki çiftçilerin ihtiyacını karşılayan fideler, önümüzdeki süreçte Türkiye piyasasına sunulmak için adeta gün sayıyor.

"Amacımız çiftçilerin isteklerini karşılamak"

Çiftçiler için hazırlanan fidelerin üretim sürecinden bahseden Sadık Güven, "Sezonda milyonlarca fide üretiyoruz. Sayısı dönemsel olarak değişiyor. Şu anda Eskişehir'de tek büyük sistem olarak kuran biziz. Çevre illerden de istekler var. Onları da karşılamak için çabamız var. İlk olarak tohum ekimiyle başlayarak, kaliteli toprak kullanımı yapıyoruz. Özellikle makine üretiminin ardından, çimlenme odasına alıyoruz. Yaklaşık olarak 40 günde fidelerimizi satışa hazır hale getiriyoruz. Sıcaklığı 26 derecede tutarak fidenin erken çimlenmesini sağlıyoruz. Çimlendikten sonra sera sıcaklığını 10 derecenin altına düşürmeden üretime devam ediyoruz. Üreticiler de istiyor. Onlara göre de talebe başladık. Mesela ticari düşünenler için hibrit grubunda karpuz istedikleri zaman, onlara için de ekim yapıyoruz. Amacımız çiftçilerin isteklerini karşılamak" dedi.

Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor
Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor
Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor
Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor
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Sadık Güven , Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor - Son Dakika


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