Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sera içindeki özel bir havuzda üretilen yosunlar, gıda takviyesi olarak Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran'a gönderiliyor.

Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sera içindeki özel bir havuzda üretilen yosunlar, gıda takviyesi olarak Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran'a gönderiliyor.

İstanbul'da yaşayan avukat İskender Uygunbaş (55), 4 yıl önce geldiği Seydikemer'in Demirler Mahallesi'nde yosun üretmeye karar verdi. 2.5 dönüm arazi üzerinde oluşturduğu havuzları sera örtüsüyle kapatan Uygunbaş, yurt dışından temin ettiği yosunların üretimine başladı. Özel laboratuvarı bulunan tesiste aylık 400 kilo yosun üreten Uygunbaş, elde ettiği gıda takviyelerini Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran'a ihraç etmeyi başardı.

'KANSERLE SAVAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Üniversitelerden bilimsel destek aldığını, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerinin eczanelerde satılabildiğini belirten Uygunbaş, bitkinin yetiştiği alanda ağır metalin bulunmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Yosunun dünya genelinde kanser, otizm gibi hastalıklara karşı destek veya tedavide kullanıldığını belirten Uygunbaş, "Elimizde tescilli üretim izni olan 4 yosun çeşidi daha var. Bunların içinden alacağımız antioksidanlarla kanserle savaşmayı hedefliyoruz. Dünyada bunu 3 firma yapıyor. İnşallah 4'ncüsü biz olacağız" dedi. Tesisi büyüterek üretim alanını 10 dönüme çıkarmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Uygunbaş, şuanda elde ettikleri ürünlerden sadece gıda takviyesi ürettiklerini belirtti. Uygunbaş, bu gıda takviyelerinin doktor tavsiyesi üzerine reçeteyle temin edilebileceğini kaydetti.


Azerbaycan, İngiltere, Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:20 Kaynak: DHA
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