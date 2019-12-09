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Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor

6 saat önce

Sultan Aydın, 3 yıldır göz bebeği gibi baktığı serası sayesinde Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ediyor.

Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor, System.String[]

Sultan Aydın, 3 yıldır göz bebeği gibi baktığı serası sayesinde Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ediyor. Serasında ürünlerini hiçbir gübre kullanmadan müzikle yetiştiren Aydın, farkındalığını ürünlerinin lezzetiyle sunuyor.


Zirai veya hayvansal gübre kullanmadan organik tarım faaliyetlerini tüm hızıyla devam eden seracı Sultan Aydın, ürünlerini müzikle yetiştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'İklim değişikliği ile mücadelede kadınların rolü' adlı ülkeler arası istişare toplantısında 9 ayrı ülkede Türkiye'yi temsil edecek.


Organik tarımına örtü altı seracılıkla başlayan Sultan Aydın, 3 yıl önce almış olduğu 30 bin lira hibe ile sera işine adım attı. Müzikli tarım faaliyetini önce Tarım ve Orman Bakanlığına sunan Aydın, şimdi ise Bakanlığın organize ettiği söyleşi programlarında projesinden söz ettiriyor.


Bakanlıkça 9 ülkeye gidilmesi planlanan ve ilk ayağının Kırgızistan'da gerçekleştiği söyleşi programında, kadınların seracılık faaliyetlerinden bahsederek, müzikle yetiştirdiği ürünleri tüm dünyaya tanıtan Sultan Aydın, Kırgızistan'da seracılık ile ilgili yapmış olduğu sunumda olumlu tepkiler alarak Türkiye'den söz ettirmeyi başardı.


Türkiye'nin prestijinin Kırgızistan'da tavan yaptığını söyleyen Sultan Aydın, "Müzikli tarım dediğimizde jüri üyelerinin birbirine şaşkınlıkla baktığını gördüğümüzde, tamam bunu dünyada sadece biz yapmışız diye düşündük" dedi.


Müzikle yetiştirdiği ürünlerin kalitesinde iddialı olan Aydın, gübresiz yetiştirdiği ürünlerin kalitesinin, her türlü testten geçeceği konusunda da kendine güveniyor. İşini en iyi şekilde yapmak için büyük uğraşlar veren Aydın, Erzurum'da bir salça firması kurup etiket almak istiyor.


Aydın, ilaçlama yapmadan yetiştirdiği ürünleri hakkında, "Kendi çocuğuma yediriyorum bu yüzden herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir" şeklinde konuştu. "Müzik dinletmeden önce 10 ton ürün kaldırdım, müzikle yetiştirdiğim ürünler çok şükür ki 20 ton ağırlığındaydı. Bu sebeple uluslararası platformda Türkiye birincisi seçildim. Kariyer Planlama Fuarı'na kendimi göstermek için geldim. Kırgızistan'da ülkemi temsil ettim, fuardan sonra da Türkmenistan'da ülkemi temsil edeceğim. 9 ayrı ülkede seracılık alanında Türkiye'yi temsil edeceğim. Müziğin gücünü kanıtlayıp tescil almak istiyorum, patent için buradayım" şeklinde konuştu.


Tarım ve Orman Bakanlığının organize etmiş olduğu 'İklim değişikliği ile mücadelede kadınların rolü' adlı ülkeler arası istişare toplantısının gerçekleşeceği, 9 ülke henüz belli olmamakla birlikte, Kırgızistan'da yapılan toplantının ardından, Türkmenistan'da Türkiye'nin temsil edilmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kırgızistan, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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