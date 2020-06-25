Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi - Son Dakika

Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde bu yıl da hasat yapıldı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Aynı bitkiden haziran ve kasım ayları olmak üzere yılda iki defa ürün alınan projeyle, piyasada üzümün bulunmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edilebilecek.

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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi, aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. 2 yıl önce başlanana serada topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı haziran ve kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor.


Serada topraksız üzüm hasadına katılan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, "Bugün Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülen serada, topraksız tarımda üzüm hasadını gerçekleştirdik. Bağcılık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Spil Karası çeşidinin hasadını yaptık. Çok değerli bir çalışma olmuş. Manisa tabi üzümün başkenti. Çekirdeksiz Sultani üzüm Manisa'ya tescilli bir üzüm çeşidi ve dünya sofralarında özellikle kuru üzüm olarak kabul görmüş beğenilen ve aranılan bir çeşit" dedi.


Manisa'dan 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracatı olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi. Ülkemize döviz girdisi anlamında çok önemli bir katkı sağlayan üründen bahsediyoruz. Manisa'da üzüm ile ilgili tüm çalışmalar anlam buluyor" ifadelerini kullandı.


"Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edebildik"


Piyasada üzümün olmadığı dönemlerde erkenci hasatla beraber piyasaya üzüm arz ettiklerini belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Spil Karası üzüm çeşidi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından mezleme ıslahı yoluyla tescillenmiş erkenci bir üzüm çeşidi. Ülkemizde ticari olarak yetiştirilen en erkenci üzüm çeşidine alternatif olarak geliştirdiğimiz bir çeşit. Hem sofralık kalitesi bizim koşullarımıza daha uygun hem de biraz daha erkenci bir çeşidimiz. Bizim amaçlarımızdan birisi de üretim sezonunu açmak. O yüzden erkencilik bizim için önemli kriterlerden birisi. Yürüttüğümüz çalışmanın bu yıl 2. yılı. Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık. Geçen yıl ilk verimine göre açıktaki araziye göre avantajlı bir pozisyonda gerçekleştirdik. Hem toplam verim açısından hem de ürünün piyasada olmadığı dönemlerde, erken dönemlerde ve geç dönemlerinde piyasa üzüm arz edebildik. Bu yönleriyle proje şu anda öne çıkıyor. Projemizin henüz 2. yılı olduğu için nihai sonuç için konuşmak biraz erken. Ancak ilk verilerimize göre şu anda piyasada ürün yokken biz piyasaya üzüm arz edebiliyoruz. Yaklaşık 1 aylık bir erkencilik söz konusu" dedi.


Spil Karası üzüm çeşidinin ismini anket yoluyla üreticiler tarafından belirlendiğini belirten Ünal, "5 üzüm çeşidi tescilledik. Bugün hasadını yaptığımız Spil Karası da bunlardan birisi. Hatta ismini de üreticilerimize anket yoluyla sormuştuk. Son olarak ise orta mevsim uluslararası piyasaya daha uygun daha iri tane yapısına sahip sofralık özellikleriyle öne çıkan üzüm çeşitleri geliştirmekti. Bu yönüyle iki çeşidimizi tescilledik. Bunlarda herhangi bir yetiştiricilik uygulaması yapmadan tane ağırlığı 12-13 gramlara varabilen gösterişli çeşitler. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları üreticilerimize sunacağız" diye konuştu.


Bu yıl haziran ayında hasat edilen serada topraksız üzümden kasım ayında da hasat yapılması bekleniyor. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi - Son Dakika Ekonomi

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