Serada yetiştirdiği ürünleri aşevine bağışlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serada yetiştirdiği ürünleri aşevine bağışlıyor - Son Dakika

Serada yetiştirdiği ürünleri aşevine bağışlıyor

7 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde serada sebze üreten emekli Salman Kalender, 5 yıldır ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

Serada yetiştirdiği ürünleri aşevine bağışlıyor, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde serada sebze üreten emekli Salman Kalender, 5 yıldır ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gönüllü Serası'nda üretim yapan Kalender, hasadını yaptığı sebzeleri aşevine ulaştırıyor.

Kalender, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 5 yıldır üretim yaptığını belirterek, "Ülkesini, kentini seven insanlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Benim elimden bu ürünleri üretmek geliyor, onu yapabiliyorum. Başka bir arkadaşımız başka bir üretim yapar ve o ihtiyacı giderir." ifadesini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptıkları projelerle gönüllüleri harekete geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 4 dönümlük bir alanın Kalender'e tahsis edildiğini aktardı.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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