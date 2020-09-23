Pandemi döneminde talep arttı: Sipariş yağıyor - Son Dakika

Pandemi döneminde talep arttı: Sipariş yağıyor

Bartın'da ikiz kardeşlerin bahçelerindeki serada ürettikleri kudret narına ilgi pandemi döneminde arttı.

Pandemi döneminde talep arttı: Sipariş yağıyor, System.String[]

Bartın'da ikiz kardeşlerin bahçelerindeki serada ürettikleri kudret narına ilgi pandemi döneminde arttı. İkiz kardeşler yetiştirdikleri kudret narları için yurdun dört bir yanından sipariş alıyorlar.

İçeriğindeki vitamin, mineral, lif ve pek çok element dolayısıyla bağışıklık güçlendirmeye yardımcı olduğu bilinen kudret narına olan ilgi korona virüs salgını dolayısıyla artış gösterdi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bartın'ın Akpınar köyündeki evlerinin bahçesinde yer alan seralarda kudret narı yetiştirmeye başlayan 25 yaşındaki çift yumurta ikizleri Koray ve Şenay Keskin yurdun dört bir yanından sipariş almaya başladılar.

İnternetten yaptıkları araştırmalar sonucunda kudret narının ekimi, yetişme ortamı ve faydalarına dair geniş bilgiler edinen ikiz kardeşler özellikle korona virüs salgını sonrasında talebin arttığını ve yurdun dört bir yanından sipariş geldiğini belirttiler.

Kudret narının faydalarını bizzat tüketerek anlayan müşterilerinin sürekli olarak talepte bulunduklarını da kaydeden Keskin kardeşler gelecek yıllarda artan talebe göre üretimi artırmayı hedefliyorlar.

C VİTAMİNİ OLDUKÇA BOL

Bursa'da yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kudret narı yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Koray Keskin, "Bursa'da bir tane arkadaşım vardı. Oda böyle çiftçilikle uğraşıyor. Ben gönder dedim hani neler yapıyorsun neler dikiyorsun diye. Oda gönderdi kiraz vs. birde bunu gönderdi bana. Bunun resmini gönderdi ve çok ilginç geldi bana. İşte bu ne dedim? Bu ne işe yarıyor dedim? Ondan öğrendim. Burada olur mu olmaz mı, orada ne zaman ekiliyor burada ne zaman ekiliyor araştırdım? Mesela ben bunu aldığımda nisan ayında ekmem gerekiyordu. Bunu internetten öğrendim. Aldım ektim ve yetiştirdim. Böyle oldu. Faydası da çok internette de var. Mesela korona döneminde insanların bağışıklık kazanması gerekiyor. C vitamini ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Bunda da C vitamini oldukça bol" dedi.

FAYDASINI GÖREN İNSANLAR SÜREKLİ ALIYORLAR

İkiz kardeşi ile birlikte kudret narı yetiştirdiklerini ve yurdun birçok noktasından sipariş aldıklarını kaydeden Şenay Keskin ise, "Bilen insanlar zaten sürekli alıyorlar. Devamlı müşteriler var. Sürekli kullanılması gereken bir şey. Dışarıdan da isteyenler var. İşte Adana'dan istiyorlar. Urfa'dan istiyorlar. Başka yerlerden de müşterilerimiz var. Faydasını gören ve anlayan insanlar sürekli alıyorlar zaten. Faydasını görüyorlar çünkü. Şu anda korona dönemi. Bağışıklığa da iyi geliyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor." İfadelerini kullandı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Akpınar, Keskin, Bartın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde talep arttı: Sipariş yağıyor - Son Dakika

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