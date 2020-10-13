Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak - Son Dakika

Sivas'ta bir girişimci devletten aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu serada maydanoz yetiştirerek internet üzerinden satış yapacak.

Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyü Okatan Çiftliğinde Oğuzhan Okatan, 5 dönüm alana sera kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 55'lik destek ile sera kuran Okatan, ilk etapta serada maydanoz yetiştirecek. Bu ay sonunda maydanoz ekimine başlayacak olan Okatan, yılda dekar başına 2 ila 4 ton arasında maydanoz yetiştirmeyi hedefliyor. Yetiştirilen maydanozlar internet üzerinden satışa çıkarılacak. Bu kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, seradaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan, sera sahibi Oğuzhan Okatan'a seranın hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS