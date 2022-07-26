Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu - Son Dakika
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Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu

26.07.2022 11:05
Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ev ve eklentilerinde jandarma tarafından yapılan aramada 213 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu ve 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ev ve eklentilerinde jandarma tarafından yapılan aramada 213 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu ve 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde dün akşam üzeri saat: 19.00 sıralarında, C.E. (62) isimli şahsın ikametinin bahçesindeki serada kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada sera içerisinde boyları 170 ila 220 santimetre arası değişen 213 kök kenevir bitkisi, ikamette ise 1 kilo 700 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu ile 1 adet markası ve seri numarası bulunmayan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikata başlanırken, şüpheli C.E., kan ve idrar örnekleri ile ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. - MANİSA

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Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Sarıgöl, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu - Son Dakika
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