SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET - Son Dakika

SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET

29.04.2021 09:22

ANTALYA'da örtü altı üretimde sebze ve meyveleri, zararlılardan faydalı böcekler koruyor.

ANTALYA'da örtü altı üretimde sebze ve meyveleri, zararlılardan faydalı böcekler koruyor. İlaç yerine bu böceklerin tercih edilmesi sayesinde bitkide kalıntı olmadığı için daha kolay ihraç edilebiliyor.

Örtü altı üretim merkezi Antalya'da, Türkiye'nin toplam sera alanının yüzde 36'sına denk gelen yaklaşık 286 bin dekar alanda yıllık 3,8 milyon ton sebze üretimi gerçekleştiriliyor. Açık alan üretimi ise 880 bin ton. Sera ve açık alan sebze üretimi toplamı yıllık 4,6 milyon ton olan Antalya'da yılda 1,5 milyon ton da meyve üretiliyor. Antalya'da üretilen ürünler hem iç piyasaya sunuluyor hem de ihraç ediliyor.

GÜMRÜKLERDEN GERİ GÖNDERİLİYOR

İhraç edilen ürünlerin tamamı gönderildiği ülkenin gümrük kapısında denetimden geçiyor. Üründen numune alan yetkililer, ilaç kalıntısı olup olmadığını araştırıyor. Zaman zaman Rusya'ya gönderilen domates ve biber grubunda ilaç kalıntısı olduğu iddiasıyla geri göndermeler yaşanıyordu. Üreticilerin birçoğu bu geri gönderimlerin önüne geçmek için ilaç yerine biyolojik mücadeleyi tercih ediyor.

BÖCEKLER BİTKİYİ KORUYOR

Örtü altı üretimde bitkiyi hastalıklardan korumak için üreticiler, sezon sürecince çeşitli ilaçları ziraat mühendislerin uygun gördüğü ölçülerde kullanıyor. İlaç tercih edilmesi maliyeti artırırken, biyolojik mücadele kapsamında kullanılan böcekler hem iş yükünü azaltıyor hem de kalıntı sorununu ortadan kaldırıyor. Böcekler, küçük paketler içerisinde seradaki ürünün dallarına asılıyor. Paketteki küçük delikten bir süre sonra çıkan ve gözle görülmesi oldukça zor olan bu böcekler, bitki üzerinde yuva yapıp bölgeyi korumaya alıyor. Zararlıları avlayan bu böcekler, sezon boyunca bitki üzerinde yaşayıp zararlı böcek ve parazitlerin bitkiye zarar vermesini önlüyor. Her zararlının avcı böceği ise ayrı. Doğada var olan bu sistem bazı firmalar tarafından laboratuvar ortamında çoğaltılarak piyasaya sunuluyor.

DOĞAL YOLLA TOZLAŞMA

Kış aylarında üretilen sebzenin yarısının Antalya'da üretildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sebzelerin örtü altında tozlaşması için bombus arılarının kullanıldığını ifade etti. Bu şekilde kimyasal kullanmadan tozlaşmanın doğal yolla sağlandığını kaydeden Karaca, biyolojik mücadele ile zararlılarla da mücadele edildiğini söyledi. Zararlılara karşı mücadele eden faydalı böcekleri seralara bıraktıklarını anlatan Karaca, üreticilere biyolojik mücadele ve bombus arılarıyla ilgili destek verildiğini de sözlerine ekledi.

Antalya'da çiftçiye biyolojik mücadele danışmanlığı yapan ve yararlı böceklerin satışının yapıldığı firmanın satış pazarlama müdür yardımcısı Hasan Altıntaş, metrekareye göre bu faydalı böceklerin belirli sayılarda salındığını söyledi. Biyolojik mücadele sayesinde son 10 yılda ihracatın önünün açıldığını belirten Altıntaş, 'Zararlılarla ilaç yerine doğal düşmanlarıyla mücadele yapılması sayesinde üreticiler yurt dışına gönderdikleri ürünlerini kalıntı olmadığı için kolayca satabiliyor. Biyolojik mücadele yerine ilaç tercih edilirse sürekli ilaçlama maliyeti olacak. Ancak biyolojik mücadele sezonun başında yapılıyor ve bitene kadar bir daha dokunulmuyor" dedi.

Herkesin biyolojik mücadeleyi tercih etmesi gerektiğini ifade eden Altıntaş, tarım politikalarında bu yöntemin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

'GÜMRÜKTEN DÖNEN TIRLAR BİZİ ÜZÜYOR'

Gümrükten dönen sebze meyve TIR'larına üzüldüklerini ifade eden Hasan Altıntaş, 'Geri dönen sebze meyve zaten çürüyor. Kullanılamıyor. Sebze ve meyveye zarar verenlerle kalıntısız mücadele etmek mümkün. İhraç ürünlerinin artmasında en önemli faktör biyolojik mücadeledir" diye konuştu.

SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET
SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET
SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET
SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET
SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET

Antalya, Türkiye, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERADAKİ MEYVE VE SEBZELER, BÖCEKLERE EMANET - Son Dakika


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