Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Şüpheliler muzları sattıklarını söyledi.

Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir seradan bir süre önce yaklaşık 10 ton muz çalınmasıyla ilgili harekete geçen Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A.A. (46), O.K. (45), B.Y. (20) ve O.B. (19) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden M.A.A., O.K. ve B.Y. saklandıkları yerde cuma günü yakalandı. Şüpheliler Mahmutlar Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. O.K. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından, M.A.A. da çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili O.B.'nin arandığı kaydedildi.


Mahmutlar, Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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