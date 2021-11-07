Seradan 300 bin liralık malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir seradan yaklaşık 300 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde önceki gece bir seradan kamera kayıt cihazı ile yaklaşık 300 bin liralık 6 sera havalandırma motoru, 15 torba civata, 1 torba kelepçe, 1 torba somun, 2 top sera naylonu, 108 top klips, 10 torba askı bilyesi, 2 su pompası ve sera demirlerinin de aralarında olduğu malzeme çalındı. Sera sahiplerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

770 ARAÇ İNCELENDİSera sahiplerinin verdiği ifadeler doğrultusunda 2 gün boyunca kamera ve PTS kayıtlarından 770 araç incelenerek şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını tespit etti. Kamyonet ve içerisindeki şüpheliler S.K. (27) ve M.E.K. (29) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.4 AFGANİSTANLI YARDIM ETTİŞüpheliler jandarmada verdikleri ifadede, daha önceden iş yerinde çalıştıklarını, kendilerine herhangi bir ücret ödenmediğini, alacaklarını alamadıkları için sera malzemelerini ve kamera kayıt cihazlarını aldıklarını öne sürdü. Hırsızlık sırasında şüphelilere Afganistan uyruklu 4 kişinin de yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan malzemeler de bulundu.

Afganistan uyruklu kişilerin yakalama çalışmaları sürerken, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.