Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun - Son Dakika

Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun

02.03.2021 14:49
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun, System.String[]

Yaklaşık 200 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yapılan Antalya'nın Aksu ilçesi 500 bin ton domates üretimiyle kentin lokomotifi olurken, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik destek faaliyetleri kapsamında yaklaşık 650 dekar alanda muz üretimi de yapılıyor.

Yaklaşık 200 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yapılan Antalya'nın Aksu ilçesi 500 bin ton domates üretimiyle kentin lokomotifi olurken, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik destek faaliyetleri kapsamında yaklaşık 650 dekar alanda muz üretimi de yapılıyor. Muzun seradan yeşil dal halinde satışı ise 6,5-7 TL.

Muz üretiminin başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü İhsan İnal "Bu üretimi gerçekleştiren çiftçiler, üretim alanlarını daha fazla genişletmek istiyorlar. Aksu ilçemizde yeni tarımsal yatırım yapmak isteyen üreticiler özellikle muz konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bilgi talep ediyor. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri muz üreticilerini sürekli ziyaret ederek tavsiyeler de bulunuyorlar" dedi.

İyi tarım uygulamaları projesi kapsamında yapılan muz üretiminin verim ve kalite açısından çok güzel sonuçlar verdiğini kaydeden İnal, "Sebze üretimine nazaran muz üretiminde bakım, besleme ve hasat çalışmalarının daha az ve kolay olması avantaj sağlıyor. Ülkemizin muz fidesi ihtiyacını karşılayan fidecilik işletmelerinin Aksu'da olması da ilçemiz için büyük bir şans. Antalya ilinde sebze üretiminde önemli bir yeri olan Aksu ilçemiz yakın dönemde muz üretiminde de söz sahibi olarak önemli bir potansiyel olacaktır" dedi.

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 4 yıl önce 50 dönüm serada muz üretimine başlayan üretici Ramazan Sargın, muz üretiminden ve fiyatlardan oldukça memnun olduğunu, Türkiye'de muz tüketiminin yüzde 50'sinin yurt içi üretim, kalan miktarının İthal olduğunu ifade ederek, üreticileri muz üretmeye davet etti.

"12 ay her dönem muz yetişir"

Aksu'da yaklaşık bin dekar alanda muz üretimi yapıldığını, satışının sadece yurt içine gerçekleştiğini kaydeden üretici Ramazan Sargın, "Muz da her dönem hasat yapılabilir, yılın 12 ayı her muz yetişiyor. Üretilen muzun pazarının tamamı yurtiçine yapılıyor. Türkiye'de üretilen muz, Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor. Takriben tüketilen muzun yüzde 50'si yurt içi üretim, kalan miktarı İthal" diye konuştu.

"Türkiye'de üretilen muz çok değil"

Türkiye'de üretilen muzun çok az olduğunu ifade eden Sargın, "Ülkemizde muzu görmeyen, ulaşmayan noktalar var. Her birimizin mutfağına, evine, yıllık ne kadar muz giriyor. Bu çok önemli. Ulaşamadığımız noktalara ulaşmak istiyoruz. Üretim ne kadar çoğalırsa daha çok tüketim olur ve o kadar çok noktalara ulaşır, çok kişi tüketir" dedi.

Komşusuyla bölgede muz denemesi yaptıktan sonra muz dikimine başlayan Sargın, seraya dikilen ilk muz fidesinin bir yıl sonra hasadının yapıldığını söyledi. Muz fiyatlarından memnun olduklarını da dile getirerek "Muz fiyatları borsa gibidir, bazen yükselip düştüğü zamanlar olur. En hızlı olduğu dönemse ilkbahar dönemidir. Şu an 6,5-7 TL'den yeşil dal muz satıyoruz. Çok memnunuz herkese öneriyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun
Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun

Türk Lirası, Hisarcık, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seradan muzunu 7 TL'ye satan üretici memnun - Son Dakika Ekonomi


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