Serafim Meleği gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Serafim Meleği gün yüzüne çıktı

25.11.2020 22:55
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Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bakım...

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bakım ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ayasofya'daki iç duvarların onarımı için 2013'te kurulan iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasının ardından tarihi vaiz kürsüsü ve mahfil ile kubbe altındaki Serafim Meleği figürü de yeniden görünür hale geldi.

Uzun dönem Ayasofya'daki bakım ve restorasyon çalışmalarına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, tarihi yapıda bulunan eserleri AA muhabirine değerlendirdi. Eski Ahit'e göre tanrının tahtını koruyan altı kanatlı melekler olan Serafim'in, Hristiyan teolojisinde geçtiği için fresk ve minyatürlerde yer yer kullanıldığını belirten Diker, "Serafim melekleri Ayasofya ana kubbesinin altındaki dört pandantifte yer almaktadır. Bunlardan sadece yüzü açık olan ile hemen sağ yanındaki mozaik bezemedir. Diğer ikisinin mozaik süslemeleri depremlerden ötürü döküldüğü için sonradan kalem işiyle tümlenmiştir ve yüzleri yoktur." dedi.

Serafim Meleği gün yüzüne çıktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Öğretmenler Günü, Danıştay, Kabine, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serafim Meleği gün yüzüne çıktı - Son Dakika Magazin


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